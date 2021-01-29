Торговал через интернет-магазин и задолжал государству шесть миллионов. Предприниматель пойдет под суд

Областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
По данным следствия, предприниматель, занимающийся реализацией сельскохозяйственного оборудования через интернет-магазин, скрыл от налоговой размер действительно полученного дохода и не уплатил налоги на сумму более 6 млн грн.
Сейчас деятельность предпринимателя прекращена путем закрытия ФОП.
Прокуратурой к подозреваемому предъявлено гражданский иск о возмещении убытков на указанную сумму - более 6 млн грн.
Досудебное расследование проводили следователи следственного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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