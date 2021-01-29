29.01.2021 11:12

Пошел в Россию наугад. Постоянно живущий в Украине иностранец не знал, где пункты пропуска

Пограничники Харьковского пограничного отряда задержали гражданина РФ, который пытался попасть в Россию в незаконной образом.

Информацию о движении неизвестного в сторону границы предоставил участковый инспектор пограничной службы. В ходе ее реализации, в районе населенного пункта Гранов, пограничный наряд задержал 40-летнего гражданина РФ. Иностранец пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.



Задержанный пояснил, что он постоянно проживает в Украине и направляется к родственникам в Россию. Где находятся пункты пропуска не знал, поэтому решил двигаться к границе наугад.



За попытку незаконного пересечения границы на иностранца составлены соответствующие административные материалы, которые переданы на рассмотрение суда.



Всего же в январе этого года пограничниками Харьковского пограничного отряда задержали 15 человек, которые пытались незаконно пересечь границу.



В Госпогранслужбе напомнили, что в настоящее время в пределах Харьковской области функционирует пункт пропуска «Гоптовка», где можно пересечь государственную границу Украины, как на автомобили так и в пешем порядке, а за незаконное пересечение границы предусмотрена административная ответственность.