Пошел в Россию наугад. Постоянно живущий в Украине иностранец не знал, где пункты пропуска

Пограничники Харьковского пограничного отряда задержали гражданина РФ, который пытался попасть в Россию в незаконной образом.
Информацию о движении неизвестного в сторону границы предоставил участковый инспектор пограничной службы. В ходе ее реализации, в районе населенного пункта Гранов, пограничный наряд задержал 40-летнего гражданина РФ. Иностранец пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.
Задержанный пояснил, что он постоянно проживает в Украине и направляется к родственникам в Россию. Где находятся пункты пропуска не знал, поэтому решил двигаться к границе наугад.
За попытку незаконного пересечения границы на иностранца составлены соответствующие административные материалы, которые переданы на рассмотрение суда.
Всего же в январе этого года пограничниками Харьковского пограничного отряда задержали 15 человек, которые пытались незаконно пересечь границу.
В Госпогранслужбе напомнили, что в настоящее время в пределах Харьковской области функционирует пункт пропуска «Гоптовка», где можно пересечь государственную границу Украины, как на автомобили так и в пешем порядке, а за незаконное пересечение границы предусмотрена административная ответственность.
Сегодня эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажность:
давление:
ветер: