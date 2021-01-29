В Изюме опертивно потушили пожар (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.
29 января в 6:12 изюмским спасателям сообщили о пожаре в переулке Красногорский, 105 А.
На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 28-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. По прибытию пожарных на место происшествия, установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 40 м.кв. В ней находилось около 5 куб.м. дров, которые также горели.
Благодаря оперативным действиям пожарных пожар быстро локализован, уже в 6:18. Ликвидация зафиксирована в 7:43.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
Сегодня эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Синоптики обещают снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. К вечеру осадки могут усилиться. По городу и области ожидаются порывы юго-западного ветра.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажность:
давление:
ветер: