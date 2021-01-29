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29.01.2021  09:55   

В Изюме опертивно потушили пожар (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.

29 января в 6:12 изюмским спасателям сообщили о пожаре  в переулке Красногорский, 105 А.

На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 28-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. По прибытию пожарных на место происшествия, установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 40 м.кв. В ней находилось около 5 куб.м. дров, которые также горели.

Благодаря оперативным действиям пожарных пожар быстро локализован, уже в 6:18. Ликвидация зафиксирована в 7:43.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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