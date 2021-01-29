29.01.2021 09:55

В Изюме опертивно потушили пожар (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.

29 января в 6:12 изюмским спасателям сообщили о пожаре в переулке Красногорский, 105 А.



На ликвидацию пожара было направлено отделение спасателей 28-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. По прибытию пожарных на место происшествия, установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 40 м.кв. В ней находилось около 5 куб.м. дров, которые также горели.



Благодаря оперативным действиям пожарных пожар быстро локализован, уже в 6:18. Ликвидация зафиксирована в 7:43.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.