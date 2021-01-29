Более 15 кг каннабиса изъято у жителя области (ФОТО)

Лозовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 309 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что мужчина незаконно хранил конопли по месту жительства на территории г.. Барвенково.
В ходе обысков, проведенных в частном доме и хозяйственных постройках, обнаружено и изъято более 15 кг каннабиса.
Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Барвенковского ОП Балаклейского ОП ГУ ЧП в Харьковской области.
Следственные действия продолжаются. После проведения экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.
Сегодня эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Синоптики обещают снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. К вечеру осадки могут усилиться. По городу и области ожидаются порывы юго-западного ветра.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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