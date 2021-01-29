29.01.2021 08:53

Более 15 кг каннабиса изъято у жителя области (ФОТО)

Лозовская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 309 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что мужчина незаконно хранил конопли по месту жительства на территории г.. Барвенково.



В ходе обысков, проведенных в частном доме и хозяйственных постройках, обнаружено и изъято более 15 кг каннабиса.



Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Барвенковского ОП Балаклейского ОП ГУ ЧП в Харьковской области.



Следственные действия продолжаются. После проведения экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.