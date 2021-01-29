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29.01.2021  08:02   

На Барабашово копы ловили нелегалов

В Харькове полицейские обнаружили иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине.

28 января полицейские Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области провели рейд на рынке «Барабашово».

Во время рейда правоохранители обнаружили четырех иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в Украине.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КоАП.

В отношении двух нарушителей, 20-летнего гражданина Туркменистана и 32-летнего гражданина Конго, решается вопрос об их принудительном возвращении в страны происхождения с запретом въезда сроком на три года. В отношении 46-летнего гражданина Социалистической Республики Вьетнам собраны материалы для дальнейшего принудительного выдворения из Украины и помещения его в пункт временного пребывания иностранцев. Четвертого нарушителя – гражданина Йемена – выдворять его будут, уточнили в Нацполиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нелегал, полиция, рейд, барабашово, харьков
 
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