29.01.2021 08:02

На Барабашово копы ловили нелегалов

В Харькове полицейские обнаружили иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине.

28 января полицейские Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области провели рейд на рынке «Барабашово».

Во время рейда правоохранители обнаружили четырех иностранных граждан, нарушивших правила пребывания в Украине.



В отношении нарушителей составлены административные протоколы по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КоАП.



В отношении двух нарушителей, 20-летнего гражданина Туркменистана и 32-летнего гражданина Конго, решается вопрос об их принудительном возвращении в страны происхождения с запретом въезда сроком на три года. В отношении 46-летнего гражданина Социалистической Республики Вьетнам собраны материалы для дальнейшего принудительного выдворения из Украины и помещения его в пункт временного пребывания иностранцев. Четвертого нарушителя – гражданина Йемена – выдворять его будут, уточнили в Нацполиции.