Главная Новости Криминал и происшествия Продавал "психотропы" через соцсети. Организатору интернет-магазина грозит 10 лет тюрьмы
28.01.2021  16:30   

Продавал "психотропы" через соцсети. Организатору интернет-магазина грозит 10 лет тюрьмы

Организатору интернет-магазина сообщено о подозрении по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

 
Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что мужчина с марта 2020 года занимался сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории Лозовой и района.
 
 
27 января 2021 года он был задержан во время фасовки наркотических средств. Изъято более 10 граммов особо опасного психотропного вещества PVP, которое он не успел расфасовать и сбыть. Также он указал на 20 мест, где он уже разложил пакеты с наркотическим веществом.
 
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Напомним, что 14 января у 35-летнего жителя временно оккупированного Донецка на пункте пропуска "Гоптовка" обнаружили 26 таблеток неизвестного состава. Мужчина намеревался попасть в Россию.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  наркотики, закладки, pvp, прокуратура, полиция, харьков
 
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