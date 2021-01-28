28.01.2021 16:30

Продавал "психотропы" через соцсети. Организатору интернет-магазина грозит 10 лет тюрьмы

Организатору интернет-магазина сообщено о подозрении по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что мужчина с марта 2020 года занимался сбытом наркотических средств и психотропных веществ на территории Лозовой и района.

27 января 2021 года он был задержан во время фасовки наркотических средств. Изъято более 10 граммов особо опасного психотропного вещества PVP, которое он не успел расфасовать и сбыть. Также он указал на 20 мест, где он уже разложил пакеты с наркотическим веществом.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.