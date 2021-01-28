28.01.2021 16:19

Ночной клуб на Московском проспекте: хозяина будут судить (ФОТО)

В суд направлено обвинение в нарушении карантина.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, досудебным расследованием установлено, что мужчина, не будучи зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель, заключил договор аренды нежилого помещения, расположенного по Московскому проспекту в Харькове, чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность. В указанном помещении мужчина организовал работу развлекательного заведения.

Несмотря на карантинные ограничения и требования, установленные Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, клуб работал после 22:00 в период, когда это было запрещено.

4 декабря 2020 года в помещении заведения проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, алкоголь, световое оборудование, музыкальное оборудование, компьютеры и прочее.

Досудебное расследование проводили следователи Харьковского районного управления полиции №2.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.