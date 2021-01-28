28.01.2021 13:24

Так сильно хотел в Россию, что пошел пешком без паспорта. Нарушитель государственной границы задержан

27 января военнослужащие Харьковского пограничного отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу.

Участковый инспектор отдела пограничной службы «Дергачи», недалеко от населенного пункта Гран, что на Харьковщине, обнаружил неизвестное лицо. Она двигалось в направлении государственной границы.

Навстречу ему был немедленно выслан пограничный наряд. Вскоре гражданин Украины, 1994 года рождения, был задержан. Он пытался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Россию.

По словам жителя Винницкой области, легально пересечь границу он не имел возможности, в связи с отсутствием паспорта гражданина Украины для выезда за границу, поэтому он решил попасть в РФ незаконным образом.

Сейчас за попытку незаконного пересечения границы на правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, решения по которым, будет принимать суд.