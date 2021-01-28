Так сильно хотел в Россию, что пошел пешком без паспорта. Нарушитель государственной границы задержан

27 января военнослужащие Харьковского пограничного отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу.
Сегодня главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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