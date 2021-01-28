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28.01.2021  13:10   

Рано утром в частном дворе по неизвестным причинам загорелся сарай (ФОТО)

Cпасатели ликвидировали пожар на территории частного двора.

28 января в 4:00 спасателям сообщили о пожаре на территории частного домовладения села Моночиновка Купянского района.

К месту пожара немедленно было направлено отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС.

На момент прибытия пожарных было установлено, что горит хозяйственная постройка. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенный дом. Площадь пожара составила 36 кв.м.

Благодаря оперативным действиям спасателей в 4:17 удалось локализовать пожар. Полностью же потушили пожар в 6:30.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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