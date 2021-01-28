Не уплатили более 7 млн ​​грн налогов – двое харьковчан предстанут перед судом

Областной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Харькова по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах (чч. 1, 2 ст. 212 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что, согласно информации Государственной службы финансового мониторинга Украины, несколько жителей Харькова получили от предприятия средства, которые были их доходом и подлежали включению в налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах.
Однако, в нарушение требований Налогового кодекса Украины, эти граждане скрыли от налогообложения и в дальнейшем не оплатили соответствующие налоги в государственный бюджет Украины. Общая сумма ущерба составляет более 7 млн грн.
Прокуратурой предъявлено гражданские иски о возмещении убытков на указанную сумму.
Досудебное расследование проводилось следователями следственного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области.
Санкция статьи за совершение указанного преступления предусматривает штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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