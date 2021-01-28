28.01.2021 11:02

На Оскольском водохранилище ловят рыбных браконьеров

За два дня, во время рыбоохранной работы, государственными инспекторами зафиксировано несколько фактов нарушения Правил рыболовства.

Так, 25 января на телефон «Горячей линии» поступило обращение от неравнодушного гражданина об обнаружении в Оскольском водохранилище возле с. Пески-Радьковские запрещенного орудия лова. Прибыв на место, оперативная группа зафиксировала факт нахождения в водоеме запрещенного орудия лова, а именно одной лесковой сетки. Сетка была изъята из водоема и составлен акт бесхозного имущества.



На следующий день, 26 января, зафиксировано грубое нарушение Правил рыболовства на Оскольском водохранилище возле с. Подлиман Изюмского района. Двое мужчин ловитли рыбу лесковой сеткой. На нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещеное орудие лова изъято.



В тот же день, во время рыбоохранной работы на Печенежском водохранилище неподалеку села Верхний Салтов Чугуевского района обнаружены запрещенные орудия лова, а именно две сетки, в которых находилось 8 килограмм плотва, плоскирки и окуня. Владельца запрещенных орудий лова установить не удалось. Составлен акт обнаружения и изъятия имущества, владельца которого не установлено.