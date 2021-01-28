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28.01.2021  10:24   

На Харьковщине за кражу объявили в розыск мужчину

 
Нововодолажским отделением полиции устанавливается местонахождение Евгения Зезюлина, 1973 года, жителя села Бедряги Харьковского района.
 
Мужчина скрывается от следствия за кражу.
 
Его приметы: на вид 50 лет, рост 170 см, среднего телосложения, овальное лицо, темные глаза, короткие темно - русые волосы, может носить усы и бороду.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Нововодолажское отделения полиции по телефонам: 102, 050-585-85-86, 050-728-20-81, или другим удобным способом.
 
Источник:   Нововодолажское отделение полиции
 Тэги:  кража, розыск, харьковщина, полиция
 
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