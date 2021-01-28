На Харьковщине за кражу объявили в розыск мужчину

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 28 января Сегодня главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 28 января С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.