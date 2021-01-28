28.01.2021 09:45

Квартира, набитая хламом, горела в Харькове (ФОТО)

Слободской район: во время пожара в трехэтажке спасены трое жильцов.

27 января в 18:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме по Забайкальскому переулку, 5.



К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных было установлено, что в комнате квартиры на первом этаже жилого дома горят домашние вещи и разный хлам. Площадь пожара составила около 20 кв.м.



В 18:34 пожар был локализован, а в 20:02 полностью ликвидирован.

Из квартиры, где произошел пожар, пожарными спасена 80-летняя женщина. Кроме того, из-за задымления лестничной клетки, двух жителей квартиры на третьем этаже, 73-летнюю женщину и ее двенадцатилетнего внука, спасателям пришлось вывести на свежий воздух.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.