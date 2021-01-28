В метро ребенок потянулся за варежкой и защемил руку эскалатором

С травмой руки 5-летнего ребенка доставили в больницу.
27 января в 18:05 в полицию от дежурной по станции метро «Пушкинская» поступил вызов о том, что рука 5-летнего мальчика попала в эскалатор. Напуганный ребенок был вместе со своей мамой.
Полицейский отдела полиции в метрополитене немедленно прибыл на вызов. Технические работники метрополитена остановили эскалатор и вытащили руку мальчика. Работник полиции вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Он дождался врачей, передал ребенка медикам и продолжил нести службу.
С ушибом руки мальчика доставили в больницу. Мать ребенка пояснила, что мальчик уронил перчатку и по собственной неосторожности попал под гребенку эскалатора. Ребенка никто не толкал и не бил.
Проводится проверка.
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