Главная Новости Криминал и происшествия В метро ребенок потянулся за варежкой и защемил руку эскалатором
28.01.2021  08:43   

В метро ребенок потянулся за варежкой и защемил руку эскалатором

С травмой руки 5-летнего ребенка доставили в больницу.

27 января в 18:05 в полицию от дежурной по станции метро «Пушкинская» поступил вызов о том, что рука 5-летнего мальчика попала в эскалатор. Напуганный ребенок был вместе со своей мамой.

Полицейский отдела полиции в метрополитене немедленно прибыл на вызов. Технические работники метрополитена остановили эскалатор и вытащили руку мальчика. Работник полиции вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Он дождался врачей, передал ребенка медикам и продолжил нести службу.

С ушибом руки мальчика доставили в больницу. Мать ребенка пояснила, что мальчик уронил перчатку и по собственной неосторожности попал под гребенку эскалатора. Ребенка никто не толкал и не бил.

Проводится проверка.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  метро, полиция, ребенок, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.01 Криминал и происшествия В харьковской подземке неадекват хотел броситься под поезд (ВИДЕО) 22.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: На станции метро Южный вокзал полицейский пес вынюхал героин у пассажира - ГУНП 17.12 Дороги и транспорт В метро продолжают устанавливать турникеты для оплаты проезда банковской картой – ХГС
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 