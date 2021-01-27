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27.01.2021  18:30   

Харьковские хакеры на 2,5 млрд долларов "облегчили" банковские счета США и Европы

Разоблачена группа хакеров, осуществляла массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений европейских стран и США. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

 
Хакеров удалось разоблачить в ходе международной спецоперации при участии Европола, а также представителей правоохранительных органов США и Германии. Они действовали на территории Харькова и Харьковской области с 2014 года.
 
"Используя вредоносное программное обеспечение - так называемый вирус-шифровальщик ("банковский троян"), предназначенный для кражи персональных данных - паролей, логинов и платежных данных, (хакеры - ред.) осуществляли массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США", - сообщили в Офисе генпрокурора.
 
 
Таким образом банкам был причинен ущерб на сумму около 2,5 млрд США.
 
По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст . 190 Уголовного кодекса Украины (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыта, а также завладение чужим имуществом путем обмана).
 
 
"В ходе обысков обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность. Сейчас собираются доказательства для сообщения о подозрении ряда лиц, причастных к совершению уголовных преступлений", - добавили правоохранители.
 
Источник:   Офис генпрокурора
 Тэги:  хакеры, прокуратура, банки, харьков
 
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