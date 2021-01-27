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27.01.2021  17:54   

Минирование: в здании бомб не обнаружено - ГУНП

Полиция проверила информацию о минировании здания в Киевском районе Харькова


//hk.npu.gov.ua
 
Как сообщает ГУ Нацполиции, полицейские обследовали 1500 кв. метров учреждения и прилегающей территории, эвакуировали 70 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Информация о том, что в админздании по улице Шевченко, 26 заложена взрывчатка, поступило в полицию 27 января 202 года.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции № 1. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомбы, харьков
 
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