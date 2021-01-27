27.01.2021 17:54

Минирование: в здании бомб не обнаружено - ГУНП

Полиция проверила информацию о минировании здания в Киевском районе Харькова



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, полицейские обследовали 1500 кв. метров учреждения и прилегающей территории, эвакуировали 70 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация о том, что в админздании по улице Шевченко, 26 заложена взрывчатка, поступило в полицию 27 января 202 года.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского районного управления полиции № 1. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Также принимаются меры, направленные на установление лица, причастного к ложному сообщению.