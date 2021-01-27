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27.01.2021  16:49   

Шантаж увольнением: чиновник хотел содрать 300 тысяч с подчиненной (ФОТО)

Обвинение направлено в суд.


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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что глава одной из гослабораторий сообщил своей подчиненной, что, по его мнение, она ненадлежаще исполняет свои служебные обязанности, и, в связи с этим он имеет целью рассмотреть вопрос о ее замене или даже увольнение. 
 
При этом чиновник отметил, что для того, чтобы остаться на должности, женщина должна передать взятку в 300 тыс. грн.
 
В дальнейшем указанный мужчина сообщил подчиненной, что она обязана предоставить ему денежные средства в размере 60 тыс.  грн за то, что он дозволит ей работать на занимаемой руководящей должности в мае 2020 года, а в случае непредоставления средств женщина будет уволена.
 
Чиновник сказал, что есть претенденты, которые в состоянии платит 80 тыс.  грн в месяц за пребывание на указанной должности.
 
Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 3, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, вымогателтсв, харьков, преступление
 
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