27.01.2021 16:49

Шантаж увольнением: чиновник хотел содрать 300 тысяч с подчиненной (ФОТО)

Обвинение направлено в суд.



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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что глава одной из гослабораторий сообщил своей подчиненной, что, по его мнение, она ненадлежаще исполняет свои служебные обязанности, и, в связи с этим он имеет целью рассмотреть вопрос о ее замене или даже увольнение.

При этом чиновник отметил, что для того, чтобы остаться на должности, женщина должна передать взятку в 300 тыс. грн.

В дальнейшем указанный мужчина сообщил подчиненной, что она обязана предоставить ему денежные средства в размере 60 тыс. грн за то, что он дозволит ей работать на занимаемой руководящей должности в мае 2020 года, а в случае непредоставления средств женщина будет уволена.

Чиновник сказал, что есть претенденты, которые в состоянии платит 80 тыс. грн в месяц за пребывание на указанной должности.

Досудебное расследование проводили следователи отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 3, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБ Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.