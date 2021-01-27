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27.01.2021  15:19   

Нелегал из Азербайджана через РФ полал в Украину: открыто уголовное дело (ФОТО)

Ликвидирован канал нелегальной миграции.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 07 августа 2020 года работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области, совместно с офицерами Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины близ Одноробовки Золочевского района задержали 26-летнего жителя пгт Песочин, который перевел на территорию Украины со стороны Российской Федерации гражданина Азербайджана.
 
По данному факту следователь открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Во время осуществления следственных и розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления также имеют отношение 52 и 39-летние мужчины.
 
Общей межведомственной группой из числа работников Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области, Управления службы безопасности Украины и Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, в ближайшее время планируется проведение обысков по месту проживания фигурантов.
 
Также установлено, что стоимость одного переправки злоумышленники оценивали в 1,5 тысячи долларов США с каждого нелегального мигранта.
 
После следственных действий злоумышленникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления и направления обвинительного акта в суд. Согласно санкции статьи злоумышленникам грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  нелегал, миграция, харьков, песочин, одноробовка
 
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