Главная Новости Криминал и происшествия В Харьковской области обнаружено более 25 кг каннабиса, психотропных веществ
27.01.2021  13:10   

В Харьковской области обнаружено более 25 кг каннабиса, психотропных веществ

Харьковской местной прокуратурой № 4 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309 УК Украины).

 
Как рассказаи в Харьковской областной прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что на территории Харькова и Харьковской области незаконно изготовляются, хранятся и сбываются наркотические средства и психотропные вещества.
 
 
В ходе проведенных обысков обнаружено более 25 кг каннабиса, психотропных веществ.
 
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления. После проведения необходимых экспертных исследований будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.
 
 
Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции № 2, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  каннабис, психотропы, прокуратура, харьков
 
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