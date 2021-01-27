27.01.2021 13:10

В Харьковской области обнаружено более 25 кг каннабиса, психотропных веществ

Харьковской местной прокуратурой № 4 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309 УК Украины).

Как рассказаи в Харьковской областной прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что на территории Харькова и Харьковской области незаконно изготовляются, хранятся и сбываются наркотические средства и психотропные вещества.

В ходе проведенных обысков обнаружено более 25 кг каннабиса, психотропных веществ.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления. После проведения необходимых экспертных исследований будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции № 2, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции.