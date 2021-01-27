В Харьковской области обнаружено более 25 кг каннабиса, психотропных веществ

Харьковской местной прокуратурой № 4 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ (ч. 2 ст. 307, ч. 1, 2 ст. 309 УК Украины).
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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