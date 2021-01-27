Скрывался за грабеж, а попался на наркотиках. В Харькове задержан мужчина со свертком

Патрульные обнаружили мужчину, который, вероятно, причастен к хранению наркотических веществ, грабежа, а также находится в активном розыске
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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