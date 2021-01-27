27.01.2021 12:59

Скрывался за грабеж, а попался на наркотиках. В Харькове задержан мужчина со свертком

Патрульные обнаружили мужчину, который, вероятно, причастен к хранению наркотических веществ, грабежа, а также находится в активном розыске

Во время патрулирования Новобаварского района патрульные заметили мужчину, который подозрительно себя вел и пытался уйти из их поля зрения.

Полицейские догнали гражданина. Во время общения человек заметно нервничал и представлялся другим лицом. Впоследствии мужчина сообощил, что имеет с собой бумажный сверток с наркотическим веществом.

Патрульным все же установили личность гражданина. Стало известно, что согласно ориентировке, похожий по описанию мужчина в ноябре прошлого года совершил грабеж в Московском районе города Харькова и находится в розыске.

На место вызвали следственно-оперативную группу.