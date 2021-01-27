Пьяный водитель давал патрульным 100 евро, чтобы отпустили

Харьковские патрульные зафиксировали факт неправомерной выгоды.
Ночью 27 января патрульные остановили автомобиль Daewoo за нарушение правил дорожного движения,
Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.
Нарушителю было сообщено, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам взятку в сумме 100 евро.
На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагув, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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