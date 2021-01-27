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27.01.2021  11:53   

Пьяный водитель давал патрульным 100 евро, чтобы отпустили

Харьковские патрульные зафиксировали факт неправомерной выгоды.

Ночью 27 января патрульные остановили автомобиль Daewoo за нарушение правил дорожного движения,

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.

Нарушителю было сообщено, что в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам взятку в сумме 100 евро.

На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагув, поэтому нарушитель был задержан, а на место вызвана следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  пьяный водитель, патрульные, харьков
 
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