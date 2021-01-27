Под Харьковом спасатели вытащили скорую из грязи (ФОТО)

Инцидент произошел в Дергачевском районе.
26 января в 19:15 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в поселке Ольшаны Дергачевского района автомобиль скорой медицинской помощи застрял в грязи и не может сдвинуться с места. Видя беспомощность ситуации, фельдшер позвонил на "101".
Вскоре прибыло подразделение 64-го Государственного пожарно-спасательного поста ГСЧС.
С помощью троса спасатели вытащили своим спасательным авто скорую на участок дороги с твердым покрытием, и дальше она продолжила движение самостоятельно.
День будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
Именно в этот день 1945 года Советская Армия освободила узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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