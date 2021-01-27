27.01.2021 09:43

Под Харьковом спасатели вытащили скорую из грязи (ФОТО)

Инцидент произошел в Дергачевском районе.

26 января в 19:15 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в поселке Ольшаны Дергачевского района автомобиль скорой медицинской помощи застрял в грязи и не может сдвинуться с места. Видя беспомощность ситуации, фельдшер позвонил на "101".



Вскоре прибыло подразделение 64-го Государственного пожарно-спасательного поста ГСЧС.

С помощью троса спасатели вытащили своим спасательным авто скорую на участок дороги с твердым покрытием, и дальше она продолжила движение самостоятельно.