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27.01.2021  09:43   

Под Харьковом спасатели вытащили скорую из грязи (ФОТО)

Инцидент произошел в Дергачевском районе.

26 января в 19:15 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в поселке Ольшаны Дергачевского района автомобиль скорой медицинской помощи застрял в грязи и не может сдвинуться с места. Видя беспомощность ситуации, фельдшер позвонил на "101".

Вскоре прибыло подразделение 64-го Государственного пожарно-спасательного поста ГСЧС.

С помощью троса спасатели вытащили своим спасательным авто скорую на участок дороги с твердым покрытием, и дальше она продолжила движение самостоятельно.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  скорая, застряла, гсчс, харьков
 
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