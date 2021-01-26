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26.01.2021  19:44   

Убытки в 750 тысяч: двум черным лесорубам сообщено о подозрении ()

Сообщено о подозрении двум мужчинам по факту незаконной порубки

Как рассказал в. а. руководителя местной прокуратуры Эдуард Миргородский, досудебным расследованием установлено, что двое мужчин по предварительному сговору незаконно вырубили 93 дубы на территории Волчанского городского объединенной территориальной общины. Общая сумма причиненных убытков составляет 750 тыс. грн.
 
Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции № 1 (г. Волчанск) Чугуевского районного управления полиции, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники отдела в г. Чугуеве Управления СБ Украины в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.
 
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к указанному уголовному правонарушению.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
 
 
 
Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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