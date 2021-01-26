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26.01.2021  18:13   

Под Харьковом подрались депутаты: хук слева как аргумент и ответный спурт (ВИДЕО)

Дискуссия в органе местного самоуправления под Харьковом превратилась в потасовку.

Как информирует Телеграм-канал Веха,  на очередной сессии Изюмского Горсовета подрались депутаты

Сессия началась в 9 утра и идёт до сих пор.

  

Тэги:  драка. скандал, харьков. изюм
 
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