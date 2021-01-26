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26.01.2021  17:49   

Афера на 220 миллионов: 14 земельных участков придется вернуть государству

Возврата участков общей площадью более 600 га требует прокуратура.


//nikcenter.org
Харьковской местной прокуратурой № 6 Первомайского горрайонного суда Харьковской области подано 2 исковых заявления в интересах государства в лице Первомайской райгосадминистрации, ГУ Госгеокадастра в Харьковской области к физического лица и фермерского хозяйства в расторжения договоров аренды и возвращение в ведение государства 14 земельных участков общей площадью  более 600 га и стоимостью более 220 млн грн.
 
Установлено, что между Первомайское районной государственной администрацией и физическим лицом заключен ряд договоров аренды земельных участков. 
 
В дальнейшем арендатор передал спорные земельные участки Фермерскому хозяйству Фактически в субаренду для ведения фермерского хозяйства без согласования с арендодателем - Первомайское районной государственной администрацией. 
 
Нарушения требований действующего законодательства, а именно Закона Украины «Об аренде земли» стало основанием для направления соответствующих исков в суд.
 
Сейчас открыто производстве по делу.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
 
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