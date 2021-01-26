26.01.2021 17:49

Афера на 220 миллионов: 14 земельных участков придется вернуть государству

Возврата участков общей площадью более 600 га требует прокуратура.



//nikcenter.org

Харьковской местной прокуратурой № 6 Первомайского горрайонного суда Харьковской области подано 2 исковых заявления в интересах государства в лице Первомайской райгосадминистрации, ГУ Госгеокадастра в Харьковской области к физического лица и фермерского хозяйства в расторжения договоров аренды и возвращение в ведение государства 14 земельных участков общей площадью более 600 га и стоимостью более 220 млн грн.

Установлено, что между Первомайское районной государственной администрацией и физическим лицом заключен ряд договоров аренды земельных участков.

В дальнейшем арендатор передал спорные земельные участки Фермерскому хозяйству Фактически в субаренду для ведения фермерского хозяйства без согласования с арендодателем - Первомайское районной государственной администрацией.

Нарушения требований действующего законодательства, а именно Закона Украины «Об аренде земли» стало основанием для направления соответствующих исков в суд.

Сейчас открыто производстве по делу.