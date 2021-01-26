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26.01.2021  16:49   

Черные лесорубы: государству компенсируют 630 тысяч убытков

Прокуратура требует взыскания средств с лесхоза за незаконную порубку деревьев.

Харьковской областной прокуратурой направлено в суд исковое заявление в интересах государства в лице Госэкоинспекции в лесхоза о взыскании более 630 тыс. грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев.
 
Органами прокуратуры постоянно принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государству в результате незаконной порубки леса.
 
В 2020 году Государственной экологической инспекцией проведена проверка в одном из государственных лесохозяйственных предприятий и установлено, что им незаконно вырублено 75 деревьев различных пород, в том числе ценных (дубов). Общая сумма убытков составляет свыше 630 тыс. грн.
 
Гослесхозом до этого времени не уплачен вред. Это и стало основанием для направления областной прокуратурой соответствующего иска в суд.
 
Данные средства зачисляются в специальный фонд охраны окружающей природной среды государственного и местных бюджетов, которые в том числе используются для лесовосстановления.
 
Работа на указанном направлении деятельности находится на постоянном контроле органов прокуратуры.
Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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