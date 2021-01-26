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26.01.2021  16:41   

В центре Харькова горит Научно-исследовательский институт (ВИДЕО)

О происшествии первыми написали пользователи в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что на по ул. Дарвина, 20 горит Украинский государственный научно-исследовательский институт металлов.

На месте пожара работают по меньше мере 3 бригады спасателей.

Подробности выясняются.

Тэги:  укрниимет, пожар, дарвина, харьков
 
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