В центре Харькова горит Научно-исследовательский институт (ВИДЕО)

О происшествии первыми написали пользователи в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что на по ул. Дарвина, 20 горит Украинский государственный научно-исследовательский институт металлов.
На месте пожара работают по меньше мере 3 бригады спасателей.
Подробности выясняются.
Сегодня вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете. Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
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