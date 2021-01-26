Главная Новости Криминал и происшествия Эвакуированы сотни учеников: дебошир распылил в школе перцовый баллончик (ФОТО)
26.01.2021  16:04   

Эвакуированы сотни учеников: дебошир распылил в школе перцовый баллончик (ФОТО)

О хулиганском поступке и срыве занятий сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, в  гимназии №169 - ЧП.

Здесь хулиган распылил по половине школы перцовый баллончик.

Как итог, классы отпустили, ибо без кашля находится там невозможно.

Тэги:  распылил баллончик, школа, харьков, эвакуация
 
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