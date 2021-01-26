26.01.2021 15:19

Миллионы не пахнут: афера на канализационном коллекторе

Прокуратура требует признать недействительным договор на закупку работ по реконструкции канализационного коллектора стоимостью почти 51 млн грн.

Изюмской местной прокуратурой направлено в суд исковое заявление о признании незаконным и отмене решения тендерного комитета, признании недействительным договора на закупку работ по реконструкции канализационного коллектора.

Как рассказал и. о. заместителя руководителя местной прокуратуры Денис Коновалюк, в ходе изучения данных электронной системы «РroZorro» местной прокуратурой установлено, что заказчиком - Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета Харьковской области опубликовано объявление о проведении открытых торгов по закупке работ по реконструкции канализационного коллектора. Ожидаемая стоимость закупки составляла почти 51 млн грн.

Установлено, что заказчиком по формальным основаниям отклонено более выгодное ценовое предложение одного из участников тендера и заключен договор с ООО, тендерной предложение которого должна быть отклоняющимся, поскольку не соответствует условиям тендерной документации.

В частности установлено, что в ООО отсутствует в пользовании или на праве собственности необходима техника для проведения указанных работ.

Кроме того, участником тендерного предложения добавлено копию разрешения на выполнение работ, предусмотренных договором, срок действия которого почти закончился, что вообще делает невозможным исполнение договора ООО закупки.

Установлены нарушения требований Закона Украины «О публичные закупки» стали основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.

Сейчас судебное разбирательство продолжается.

Справочно: ООО, предложение которого безосновательно признана соответствующей тендерной документации, фигурирует в уголовном производстве по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Во время выполнения работ по реконструкции сетей водоснабжения в городе.Купянск, указанным ООО завышены стоимость и объемы выполненных работ на свыше 1 млн грн.

Обвинительный акт в указании уголовном производстве находится на рассмотрении в суде.