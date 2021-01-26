В Дергачах на ходу загорелся автомобиль (ФОТО)

Спасатели потушили моторный отсек легковушки.
В два часа ночи 26 января на улице Суворова в Дергачах во время движения загорелся Volkswagen Passat В5 (2001 года выпуска).
К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне.
На момент прибытия спасателей горел моторный отсек на площади 1,5 кв.м.
В 2:10 пожар был локализован, а в 2:20 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Сегодня вам будет легче признаться в своих затаенных чувствах или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете. Однако, проявляя характер, старайтесь держать себя в рамках.
Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.
В 1983 году 26 января был избран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.
влажность:
давление:
ветер: