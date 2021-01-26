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26.01.2021  09:46   

В Дергачах на ходу загорелся автомобиль (ФОТО)

Спасатели потушили моторный отсек легковушки.

В два часа ночи 26 января на улице Суворова  в Дергачах  во время движения загорелся Volkswagen Passat В5 (2001 года выпуска).

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне.

На момент прибытия спасателей горел моторный отсек на площади 1,5 кв.м.

В 2:10 пожар был локализован, а в 2:20 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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