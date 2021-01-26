26.01.2021 09:46

В Дергачах на ходу загорелся автомобиль (ФОТО)

Спасатели потушили моторный отсек легковушки.

В два часа ночи 26 января на улице Суворова в Дергачах во время движения загорелся Volkswagen Passat В5 (2001 года выпуска).



К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне.

На момент прибытия спасателей горел моторный отсек на площади 1,5 кв.м.



В 2:10 пожар был локализован, а в 2:20 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.