26.01.2021 09:19

Крупный пожар под Харьковом: автомобили трактором вытаскивали из огня (ФОТО)

В Великобурлукском районе спасатели потушили пожар в гараже.

25 января в 12:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Великий Бурлук, на улице Сельхозтехники.



На место вызова было направлено 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

По прибытию на место пожара, спасатели выяснили, что горит частный гараж на площади 200 кв.м. В нем стояли 3 автомобиля: Volkswagen Transporter Т4, ВАЗ 2109 и УАЗ. Их вытащили из огня местные с помощью трактора. Больше всего пострадал микроавтобус, легковушки удалось спасти с меньшими повреждениями.



В 13:40 спасатели локализовали пожар, а в 15:40 полностью ликвидировали.

Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.