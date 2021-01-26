Крупный пожар под Харьковом: автомобили трактором вытаскивали из огня (ФОТО)

В Великобурлукском районе спасатели потушили пожар в гараже.
25 января в 12:36 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в поселке Великий Бурлук, на улице Сельхозтехники.
На место вызова было направлено 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
По прибытию на место пожара, спасатели выяснили, что горит частный гараж на площади 200 кв.м. В нем стояли 3 автомобиля: Volkswagen Transporter Т4, ВАЗ 2109 и УАЗ. Их вытащили из огня местные с помощью трактора. Больше всего пострадал микроавтобус, легковушки удалось спасти с меньшими повреждениями.
В 13:40 спасатели локализовали пожар, а в 15:40 полностью ликвидировали.
Причина его возникновения и ущерб устанавливаются.
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