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25.01.2021  19:17   

Внезапная смерть: в центре Харькова найден труп (ФОТО)

О страшной находке сообщают очевидцы

Как сообщают Телеграмм-каналы, на проспекте Науки  - страшная находка.

Возле 54-го дома по просекту обнаружен труп мужчины лет  50.

Подробностей пока нет. 

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело
 
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