Внезапная смерть: в центре Харькова найден труп (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 25 января Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 января Сохраняется аномально теплая погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. По городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).