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25.01.2021  19:04   

Полицейские нашли двух пропавших детей (ФОТО)

Домой возвращены две девочки.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 января 2021 года в 20:25 в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 поступило заявление от матери 11-летней девочки. 
 
Жительница Немышлянская района сообщила, что ее дочь ушла из дома около 20:00 и до настоящего времени не возвратился. 
 
Женщина отметила, что ребенок болеет аутизмом и имеет инвалидность третьей группы.
 
На поиски девочки был ориентирован весь личный состав полиции.  В течение часа сотрудники патрульной полиции совместно с полицейским районного отдела полиции установили его местонахождение недалеко от дома.  Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком.
 
Утром 25 января в отдел полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 3 обратилась мать 16-летней жительницы поселка Слатино.  Женщина сообщила, что ее дочь накануне ушла на день рождения и домой так и не обратилась.
 
Сотрудники ювенальной превенции отдела полиции разыскало пропавшую.  Девушка находилась в друзей в поселке Казачья Лопань.  Как выяснилось, она опоздала на электричку, телефон разрядился и она осталась на ночь в друзей.
 
Полицейские составили в отношении матери протокол о административном правонарушении по ч. 1 ст.  184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, найдена, харьков, розыск
 
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