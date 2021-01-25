25.01.2021 19:04

Полицейские нашли двух пропавших детей (ФОТО)

Домой возвращены две девочки.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 января 2021 года в 20:25 в отдел полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 поступило заявление от матери 11-летней девочки.

Жительница Немышлянская района сообщила, что ее дочь ушла из дома около 20:00 и до настоящего времени не возвратился.

Женщина отметила, что ребенок болеет аутизмом и имеет инвалидность третьей группы.

На поиски девочки был ориентирован весь личный состав полиции. В течение часа сотрудники патрульной полиции совместно с полицейским районного отдела полиции установили его местонахождение недалеко от дома. Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком.

Утром 25 января в отдел полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 3 обратилась мать 16-летней жительницы поселка Слатино. Женщина сообщила, что ее дочь накануне ушла на день рождения и домой так и не обратилась.

Сотрудники ювенальной превенции отдела полиции разыскало пропавшую. Девушка находилась в друзей в поселке Казачья Лопань. Как выяснилось, она опоздала на электричку, телефон разрядился и она осталась на ночь в друзей.

Полицейские составили в отношении матери протокол о административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.