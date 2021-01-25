25.01.2021 16:19

Полумиллионная афера: чиновник незаконно лишил права собственности на недвижимость

Госрегистратору сообщено о подозрении.

Как сообщил и.о. руководителя местной прокуратуры Эдуард Миргородский, досудебным расследованием установлено, что в июне 2017 года к государственному регистратору обратился представитель одного из банковских учреждений с заявлением о государственной регистрации прав на квартиру, расположенную в г. Харьков. В отношении этой квартиры между физическим лицом и банковским учреждением заключен ипотечный договор.

Несмотря на основания для отказа в проведении государственной регистрации прав, в т.ч. установленной Законом Украины «О моратории на взыскание имущества гражданина Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте» запрета на отчуждение ипотечного имущества, государственный регистратор осуществил регистрацию прав на квартиру за учреждением банка.

Таким образом он незаконно лишил гражданина права собственности, чем причинил материальный ущерб на сумму свыше 600 тыс. грн.

Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции № 2 (г. Змеев) Чугуевского районного управления полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.