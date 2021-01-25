25.01.2021 16:00
В Харькове нашли и обезвредили минометную мину
Найденный боеприпас был обезврежен на специальной подрывной площадке.
25 декабря пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины проводила разминировальные работы в Индустриальном районе Харькова.
Они обезвредили минометную мину диаметром 82 мм времен Второй мировой войны, которую накануне обнаружили по пр. Московскому, 297. Специалисты ГСЧС идентифицировали этот боеприпас и сообщили пиротехникам.
После обследования других взрывоопасных предметов не обнаружено.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
Также они подчеркивают, что при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается передвигать его, заливать жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать; пытаться самостоятельно обезвредить находку; осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию.