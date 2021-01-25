Главная Новости Криминал и происшествия Залетный гастролер ударил в лицо и забрал золото у харьковчанки
25.01.2021  13:45   

Залетный гастролер ударил в лицо и забрал золото у харьковчанки

Мужчина ударил потерпевшую и завладел ее золотой цепочкой.

 
22 января в 21:14 правоохранителям поступило обращение от 55-летней женщины. Она сообщила что неизвестный ударил ее и забрал золотую цепочку.
 
Выяснилось, потерпевшая сдает в аренду жилые помещения. В тот день она договорилась о встрече с потенциальным арендатором. Когда женщина открыла незнакомцу дверь квартиры, он ударил ее в лицо. Потерпевшая потеряла сознание, а когда пришла в себя, обнаружила отсутствие на шее золотую цепочку.
 
Вскоре мужчину, причастного к совершению преступления установили и задержали. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Сумской области.
 
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
В настоящее время гражданин находится в изоляторе временного содержания.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, кража, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.01 Криминал и происшествия Обиделся и всадил нож в сердце. На Харьковщине мужчина убил односельчанина 25.01 Криминал и происшествия Молодая женщина едва не зарезала своего пожилого собутыльника 25.01 Криминал и происшествия В Харькове пытались взорвать активиста. Информация от правоохранителей (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 