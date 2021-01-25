25.01.2021 13:45
Залетный гастролер ударил в лицо и забрал золото у харьковчанки
Мужчина ударил потерпевшую и завладел ее золотой цепочкой.
22 января в 21:14 правоохранителям поступило обращение от 55-летней женщины. Она сообщила что неизвестный ударил ее и забрал золотую цепочку.
Выяснилось, потерпевшая сдает в аренду жилые помещения. В тот день она договорилась о встрече с потенциальным арендатором. Когда женщина открыла незнакомцу дверь квартиры, он ударил ее в лицо. Потерпевшая потеряла сознание, а когда пришла в себя, обнаружила отсутствие на шее золотую цепочку.
Вскоре мужчину, причастного к совершению преступления установили и задержали. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Сумской области.
Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время гражданин находится в изоляторе временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.