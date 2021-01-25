Прицел снайперской винтовки везла россиянка мужу-охотнику

Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможни обнаружили прицел к снайперской винтовки.
Его пыталась незаконно переместить через границу гражданка РФ, 1982 года рождения. Она направлялась в России автомобилем марки Daewoo.
Планам иностранной гражданки помешал служебная собака пограничников, которая при осмотре машины указал на сумку иностранки. Осмотрев чемодан правоохранители обнаружили в ней оптический прицел ПСО-1 r снайперской винтовкt Драгунова.
Данный предмет входит в список товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю.
По словам иностранной гражданки, прицел принадлежал ее покойному отцу, а везла она его своему мужу, который занимается охотой.
Для принятия дальнейшего правового решения прицел передали сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
Сохраняется аномально теплая погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. По городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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