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25.01.2021  12:34   

Прицел снайперской винтовки везла россиянка мужу-охотнику

Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможни обнаружили прицел к снайперской винтовки.

Его пыталась незаконно переместить через границу гражданка РФ, 1982 года рождения. Она направлялась в России автомобилем марки Daewoo.

Планам иностранной гражданки помешал служебная собака пограничников, которая при осмотре машины указал на сумку иностранки. Осмотрев чемодан правоохранители обнаружили в ней оптический прицел ПСО-1 r снайперской винтовкt Драгунова.

Данный предмет входит в список товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю.

По словам иностранной гражданки, прицел принадлежал ее покойному отцу, а везла она его своему мужу, который занимается охотой.

Для принятия дальнейшего правового решения прицел передали сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  оружие, пограничники, прицел, харьков
 
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