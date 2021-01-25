25.01.2021 12:34

Прицел снайперской винтовки везла россиянка мужу-охотнику

Пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможни обнаружили прицел к снайперской винтовки.

Его пыталась незаконно переместить через границу гражданка РФ, 1982 года рождения. Она направлялась в России автомобилем марки Daewoo.

Планам иностранной гражданки помешал служебная собака пограничников, которая при осмотре машины указал на сумку иностранки. Осмотрев чемодан правоохранители обнаружили в ней оптический прицел ПСО-1 r снайперской винтовкt Драгунова.



Данный предмет входит в список товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю.



По словам иностранной гражданки, прицел принадлежал ее покойному отцу, а везла она его своему мужу, который занимается охотой.



Для принятия дальнейшего правового решения прицел передали сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.