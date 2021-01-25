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25.01.2021  11:10   

Подробности ДТП со служебным Prius рассказали патрульные

В копов врезался автомобиль, разворачивавшийся через двойную сплошную.

Авария произошла 24 января около 23:40 на перекрестке улиц Клочковской и Космической, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry во время разворота через двойную сплошную полосу столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius.

В результате ДТП пострадавших нет.

На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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