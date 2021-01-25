25.01.2021 09:50

Пожар в центре: в нечищенном камине вспыхнула сажа (ФОТО)

Пожар тушили 35 бойцов ГСЧС на 9 пожарно-спасательных автомобилях.

24 января в 18:10 произошел пожар в жилом четырехэтажном доме по улице Ярослава Мудрого, 33.



Учитывая конструктивные особенности данного дома, согласно расписанию выездов оперативных подразделений, на место происшествия прибыли 6 пожарных автоцистерн, 2 автолестницы и пожарный автомобиль первой помощи.

Прибыв, спасатели организовали разведку пожара. По ее результатам, пожарные установили, что возгорание возникло в квартире на 4-м этаже жилого дома. Там произошла вспышка сажи в дымоходе камина. В результате этого дымоход получил деформации и возникло задымление.

Поэтому спасателям пришлось выводить на свежий воздух 2 жителей дома.



В 18:11 бойцы локализовали возгорание на площади 1 кв.м. и в 19:02 - ликвидировали.



Вероятной причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. К счастью, никто не пострадал.