23.01.2021 19:14

Поліція Харкова знайшла викраденого чоловіка (подробиці, ФОТО)

26-річного харків’янина невідомі вивезли до Кіровоградської області, де силою утримували у підвалі. Поліцейські звільнили заручника та затримали двох осіб, які наглядали за потерпілим.





21 січня близько 15:00 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення від чоловіка, який став свідком викрадення людини. За його словами, серед біла дня на парковці торговельного центру по вулиці Академіка Павлова троє невідомих силою затягли до автомобіля «Mercedes» чоловіка, який при цьому чинив опір. Слідчо-оперативна група, яка терміново прибула на місце події, виявила на парковці автомобіль «Лексус», на якому пересувався потерпілий, його особисті речі, документи та гроші.



За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області по Харківській області вводився план «Перехоплення». Поліцейські ретельно переглянули записи з міських камер відеоспостереження та відслідкували маршрут пересування викрадачів. В результаті в Олександрійському районі Кіровоградської області на узбіччі дороги працівники карного розшуку виявили автомобіль, на якому викраденого чоловіка вивезли з області. Людей всередині транспортного засобу не було, автівку невідомі спалили.



23 січня в результаті спецоперації, яка здійснювалася силами працівників відділу кримінальної поліції Харківського районного управління поліції №2 спільно з оперативниками Управління карного розшуку харківського главку поліції, Управління карного розшуку ГУНП в Кіровоградській області із залученням співробітників кіровоградського батальйону поліції особливого призначення, чоловіка було знайдено та звільнено.



Потерпілий був зв’язаний мотузками, його постійно били та принижували. Ніяких вимог до викраденого зловмисники не висували. Слідчим чоловік повідомив, що вдень 21 січня він приїхав до відділення пошти, щоб відправити посилку. Несподівано до нього підійшли троє невідомих, один з яких почав руками душити потерпілого. Застосовуючи силу, викрадачі змусили його сісти в автомобіль «Mercedes-Benz» чорного кольору, натягнули на очі шапку, а руки зв’язали. Автомобіль почав рух у невідомому напрямку, через деякий час заручника пересадили до салону іншого автомобіля, на якому привезли до будинку, де утримували кілька днів.



Наразі харків’янина передано його близьким родичам. Поліцейські затримали двох чоловіків 46 та 45 років, які охороняли викраденого. Відповідно до санкції статті їм загрожує до 10 років позбавлення волі.