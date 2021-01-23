23.01.2021 13:47

Трагедия в доме престарелых - чрезвычайная ситуация государственного уровня (ВИДЕО)

Об этом шла речь во время экстренного брифинга руководителей Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в жилом доме в Харькове классифицируется как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Об этом шла речь во время экстренного брифинга руководителей Национальной полиции Украины Игоря Клименко и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

В этот день в Харькове случилась чудовищная трагедия: в результате пожара погибло 15 человек. Николай Чечеткин сообщил, что информация о пожаре в двухэтажном жилом доме в Харькове поступило в 15:03: «Сначала туда прибыли первые подразделения службы по чрезвычайным ситуациям - четыре единицы техники и пожарная лестница. В 16:14 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.

В 16:53 пожар полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших, 5 человек – госпитализированы в лечебные учреждения. По всем признакам пожар классифицируется как чрезвычайная ситуация государственного уровня». Также глава ведомства призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в холодный период при использовании приборов для обогрева.

Николай Чечеткин и Игорь Клименко выразили соболезнования родным и близким погибших в пожаре.