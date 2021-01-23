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23.01.2021  13:47   

Трагедия в доме престарелых - чрезвычайная ситуация государственного уровня (ВИДЕО)

Об этом шла речь во время экстренного брифинга руководителей Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в жилом доме в Харькове классифицируется как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
 
Об этом шла речь во время экстренного брифинга руководителей Национальной полиции Украины Игоря Клименко и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.
 
В этот день в Харькове случилась чудовищная трагедия: в результате пожара погибло 15 человек. Николай Чечеткин сообщил, что информация о пожаре в двухэтажном жилом доме в Харькове поступило в 15:03: «Сначала туда прибыли первые подразделения службы по чрезвычайным ситуациям - четыре единицы техники и пожарная лестница. В 16:14 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.
 
В 16:53 пожар полностью ликвидирован. В ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших, 5 человек – госпитализированы в лечебные учреждения. По всем признакам пожар классифицируется как чрезвычайная ситуация государственного уровня». Также глава ведомства призвал граждан соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в холодный период при использовании приборов для обогрева.
 
Николай Чечеткин и Игорь Клименко выразили соболезнования родным и близким погибших в пожаре.
 

Тэги:  пожар. чрезвычайная ситуация, харьков
 
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