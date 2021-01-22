22.01.2021 16:33

Молодой девушке грозит до 10 лет за распространение наркотиков

28-летняя харьковчанка распространяла «закладки», фотографировала места нахождения наркотических средств и передавала оператору с помощью социальной сети. Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет около 30 000 гривен.

21 декабря 2020 года на улице Саратовской у дома № 47 сотрудники полка полиции особого назначения батальона № 2 обнаружили у 28-летней жительницы Харькова наркотические вещества.

Об этом Редпост сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия изъяла у женщины 32 свертка с наркотическими веществами. Также харьковчанка показала 29 мест, где оставила «закладки».

Правоохранители выяснили, что она фотографировала места нахождения наркотических средств и передавала оператору с помощью социальной сети для дальнейшего распространения.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

21 января 2021 года следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления. Согласно санкции статьи ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступлений на территории Харькова.