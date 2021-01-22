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22.01.2021  16:33   

Молодой девушке грозит до 10 лет за распространение наркотиков

28-летняя харьковчанка распространяла «закладки», фотографировала места нахождения наркотических средств и передавала оператору с помощью социальной сети. Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет около 30 000 гривен.

 
21 декабря 2020 года на улице Саратовской у дома № 47 сотрудники полка полиции особого назначения батальона № 2 обнаружили у 28-летней жительницы Харькова наркотические вещества.
 
Об этом Редпост сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
 
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия изъяла у женщины 32 свертка с наркотическими веществами. Также харьковчанка показала 29 мест, где оставила «закладки».
 
 
Правоохранители выяснили, что она фотографировала места нахождения наркотических средств и передавала оператору с помощью социальной сети для дальнейшего распространения.
 
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
 
 
21 января 2021 года следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления. Согласно санкции статьи ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступлений на территории Харькова.
 
Напомним, что 9 января в Киевском районе правоохранители изъяли у двух граждан 9 марок ЛСД, 5 пакетов амфетамина, 5 пакетов с веществом растительного происхождения и 50 граммов психотропа PVP.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, закладки, харьков
 
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