Главная Новости Криминал и происшествия Полиция ищет харьковчанина, которого выкрали на парковке ТРЦ "Французский бульвар"
22.01.2021  15:12   

Полиция ищет харьковчанина, которого выкрали на парковке ТРЦ "Французский бульвар"

Полицией принимаются меры по установлению его местонахождения, а также розыска злоумышленников.

В настоящее время личность потерпевшего установлена. Им оказался 26-летний харьковчанин. Как сообщает интернет-издание Newsroom, жертвой нападения стал Вугар Гардашов. В 2012 году он поступил на факультет стоматологии в Харьковском национальном медицинском университете. В соцсетях у мужчины есть множество фотографий на фоне стоматологического кабинета, а также снимок на фоне автомобиля Lexus, который фигурировал в ориентировке полиции.
 
 
Напомним, 21 января около 15:00 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение о том, что на парковке у торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль «Mercedes» мужчину, который при этом оказывал сопротивление .
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
 
По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Андрея Рубеля по Харьковской области вводился план «Перехват». В ходе розыскных мероприятий в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги был обнаружен сгоревшим разыскиваемый автомобиль. Людей внутри транспортного средства не было.
 
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
 
Тэги:  похищение человека, харьков, вугар гардашов
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.01 Криминал и происшествия Похищение коллекционера в Харькове. Злоумышленнику предъявили подозрение 06.08 Криминал и происшествия Похищение средь бела дня: прохожие и полиция задержали двух человек 29.04 Власть Милиция ищет свидетелей похищения человека
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 