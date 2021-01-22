22.01.2021 15:12

Полиция ищет харьковчанина, которого выкрали на парковке ТРЦ "Французский бульвар"

Полицией принимаются меры по установлению его местонахождения, а также розыска злоумышленников.

В настоящее время личность потерпевшего установлена. Им оказался 26-летний харьковчанин. Как сообщает интернет-издание Newsroom, жертвой нападения стал Вугар Гардашов. В 2012 году он поступил на факультет стоматологии в Харьковском национальном медицинском университете. В соцсетях у мужчины есть множество фотографий на фоне стоматологического кабинета, а также снимок на фоне автомобиля Lexus, который фигурировал в ориентировке полиции.

Напомним , 21 января около 15:00 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение о том, что на парковке у торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль «Mercedes» мужчину, который при этом оказывал сопротивление .

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Андрея Рубеля по Харьковской области вводился план «Перехват». В ходе розыскных мероприятий в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги был обнаружен сгоревшим разыскиваемый автомобиль. Людей внутри транспортного средства не было.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.