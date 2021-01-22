Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: фура и легковушка вылетели на обочину
22.01.2021  14:43   

ДТП: фура и легковушка вылетели на обочину

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС - на ХТЗ- авария.

В ДТП ппали, не поделив Московский проспект, легковушка и фура.

Подробностей пока нет. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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