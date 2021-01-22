ДТП: фура и легковушка вылетели на обочину

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС - на ХТЗ- авария.
В ДТП ппали, не поделив Московский проспект, легковушка и фура.
Подробностей пока нет.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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