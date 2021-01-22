22.01.2021 14:36

Пьяное застолье закончилось жесткой поножовщиной

Во время застолья злоумышленник поссорился со знакомым, после чего решил лишить его жизни.

По сообщению пресс-службы областного управления полиции, событие произошла 20 января около 00:30 в селе Черкасские Тишки Харьковского района.

Правоохранители выяснили, что в ту ночь двое мужчин употребляли алкоголь в доме своих знакомых в селе Черкасские Тишки. Во время застолья они поссорились, после чего 29-летний мужчина поехал домой, а через некоторое время 31-летний приятель отправился за ним чтобы хотел отомстить обидчику. Когда он догнал потерпевшего, то ударил его несколько раз ножом. Только после криков жертвы преступник остановился. Он выбросил нож и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Полицейские на месте происшествия задержали 31-летнего гражданина. Установлено, что злоумышленник ранее был осужден за разбой.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время правонарушитель находится в СИЗО, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.