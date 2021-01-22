Главная Новости Криминал и происшествия Пьяное застолье закончилось жесткой поножовщиной
22.01.2021  14:36   

Пьяное застолье закончилось жесткой поножовщиной

Во время застолья злоумышленник поссорился со знакомым, после чего решил лишить его жизни.

 
По сообщению пресс-службы областного управления полиции, событие произошла 20 января около 00:30 в селе Черкасские Тишки Харьковского района.
 
 
Правоохранители выяснили, что в ту ночь двое мужчин употребляли алкоголь в доме своих знакомых в селе Черкасские Тишки. Во время застолья они поссорились, после чего 29-летний мужчина поехал домой, а через некоторое время 31-летний приятель отправился за ним чтобы хотел отомстить обидчику. Когда он догнал потерпевшего, то ударил его несколько раз ножом. Только после криков жертвы преступник остановился. Он выбросил нож и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
 
 
Полицейские на месте происшествия задержали 31-летнего гражданина. Установлено, что злоумышленник ранее был осужден за разбой.
 
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.
 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.
 
В настоящее время правонарушитель находится в СИЗО, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  поножовщина, разбой, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.01 Криминал и происшествия Из-за ревности устроил поножовщину в подъезде. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы 11.01 Криминал и происшествия Поножовщина на площади Свободы. Правоохранители нашли злоумышленника 31.12 Криминал и происшествия Ночная поножовщина: пьяное застолье закончилось кровью
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 