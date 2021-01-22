22.01.2021 14:05

"Крышевал" вырубку леса. На Харьковщине задержали начальника райотдела полиции (ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО)

Сотрудники ГБР задержали начальника территориального отдела полиции Харьковской области за получение им неправомерной выгоды в сумме 40 000 гривен (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Оперативными работниками ГБР установлено, что подполковник полиции вымогал у местного гражданина, занимающегося лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс грн за непрепятствование его предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах.

9 января 2021 года в его служебном кабинете, потерпевший передал первую часть неправомерной выгоды в сумме 20 000 гривен.

21 января 2021 работники ГБР задержали милиционера в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения им второй части денежных средств в сумме 20 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.