Главная Новости Криминал и происшествия "Крышевал" вырубку леса. На Харьковщине задержали начальника райотдела полиции (ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО)
22.01.2021  14:05   

"Крышевал" вырубку леса. На Харьковщине задержали начальника райотдела полиции (ОПЕРАТИВНОЕ ВИДЕО)

Сотрудники ГБР задержали начальника территориального отдела полиции Харьковской области за получение им неправомерной выгоды в сумме 40 000 гривен (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

 
Оперативными работниками ГБР установлено, что подполковник полиции вымогал у местного гражданина, занимающегося лесозаготовкой, переработкой и продажей древесины, 40 тыс грн  за непрепятствование его предпринимательской деятельности и помощь в проблемных вопросах.
 
9 января 2021 года в его служебном кабинете, потерпевший передал первую часть неправомерной выгоды в сумме 20 000 гривен.
 
21 января 2021 работники ГБР задержали милиционера в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения им второй части денежных средств в сумме 20 000 гривен.
 
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

 

Источник:   ГБР
 Тэги:  гбр, полиция, взятка, черные лесорубы
 
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