22.01.2021 10:43

Украденный в Украине Lexus вернулся из России

Пограничники Харьковского отряда обнаружили транспортное средство, находившееся в международном розыске.

Вечером 21 января в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин Украины, 1982 года рождения. Он следовал из России на автомобиле марки «Лексус».



Во время проверки документов пограничники установили, что транспортное средство по учетам соответствующих баз данных Интерпола находится в международном розыске как угнанное на территории Украины.



Об обнаружении транспортного средства пограничники сообщили Укрбюро Интерпола.



Для принятия дальнейшего правового решения авто 2013 года выпуска, передали сотрудникам Национальной полиции.