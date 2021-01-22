22.01.2021 10:13

Пожар в доме престарелых: генпрокуратура озвучила три основные версии

Правоохранители рассматривают три основные версии трагедии в доме престарелых в Харькове.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.



Следственным путем проверяются следующие основные версии:



– пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня)



– пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;



– пожар возник в результате замыкания электросети.

Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.

Также прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным ли образом отдельные должностные лица ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.

Генпрокурор добавила, что во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена ​​также деятельность так называемого «реабилитационного центра» для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.

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