Пожар в доме престарелых: генпрокуратура озвучила три основные версии

Правоохранители рассматривают три основные версии трагедии в доме престарелых в Харькове.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Следственным путем проверяются следующие основные версии:
– пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня)
– пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;
– пожар возник в результате замыкания электросети.
Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.
Также прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят должным ли образом отдельные должностные лица ГСЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.
Генпрокурор добавила, что во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена также деятельность так называемого «реабилитационного центра» для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается.
Все новости о пожаре в частном доме для престарелых в Харькове
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
С 22 января ожидается период аномально теплой погоды благодаря выносу воздушных масс с юго-запада. В пятницу на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
влажность:
давление:
ветер: