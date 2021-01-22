Пожар в доме престарелых: в горсовете рассказали о состоянии пострадавших

Все пострадавшие во время пожара в частном доме престарелых находятся в стабильном состоянии. С родственниками каждого установлен контакт.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Напомним, во время пожара пострадали пять человек.
65-летний мужчина, ранее перенесший инсульт, с 20% ожогов нахожится в Ожоговом цеентре. Его состояние стабильно тяжелое, он контактный. Врачи делают все необходимое.
73-летний мужчина, отравившийся угарным газом, был госпитализирован во 2-ю больницу. Угроза отравления снята, все меры предприняты. Сегодня он будет переведен в хоспис 17-й больницы, сейчас идет оформление документов
Еще трое пострадавших - мужчины 57-ми и 80-ти лет, а также 81-летняя женщина – в шоковом состоянии были помещены в отделение паллиативной помощи 17-й городской больницы.Их состояние удовлетворительное, уход обеспечен на необходимом уровне.
Все новости о пожаре в частном доме для престарелых в Харькове
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