Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в доме престарелых: в горсовете рассказали о состоянии пострадавших
22.01.2021  09:45   

Пожар в доме престарелых: в горсовете рассказали о состоянии пострадавших

Все пострадавшие во время пожара в частном доме престарелых находятся в стабильном состоянии. С родственниками каждого установлен контакт.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Напомним, во время пожара пострадали пять человек.

65-летний мужчина, ранее перенесший инсульт, с 20% ожогов нахожится в Ожоговом цеентре. Его состояние стабильно тяжелое, он контактный. Врачи делают все необходимое.

73-летний мужчина, отравившийся угарным газом, был госпитализирован во 2-ю больницу. Угроза отравления снята, все меры предприняты. Сегодня он будет переведен в хоспис 17-й больницы, сейчас идет оформление документов

Еще трое пострадавших  - мужчины 57-ми и 80-ти лет, а также 81-летняя женщина – в шоковом состоянии были помещены в отделение паллиативной помощи 17-й городской больницы.Их состояние удовлетворительное, уход обеспечен на необходимом уровне.

Все новости о пожаре в частном доме для престарелых в Харькове

Тэги:  пожар в доме престарелых, пострадавшие, хоспис, харьков, ожоговый центр
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.01 Криминал и происшествия Пожар в доме престарелых: генпрокуратура озвучила три основные версии 22.01 Власть Игорь Терехов дал задание выявлять нелегальные реабилитационные центры и хосписы в Харькове 22.01 Криминал и происшествия Пожар в доме престарелых: задержан еще один человек
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 