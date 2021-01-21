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21.01.2021  14:55   

Харьковчанин с нигерийцем промышляли грабежами в Харькове

Происшествие произошло 20 января около 20:00 у дома по переулку Почтовому.

 
Злоумышленники схватили 22-летнюю харьковчанку за шею и, угрожая газовым пистолетом, завладели ее деньгами, двумя мобильными телефонами и тремя банковскими карточками.
 
 
На поиски злоумышленников были ориентированы все наряды полиции.
 
 
Работники Государственной службы охраны Харьковской области оперативно задержали одного из нападавших, 20-летнего местного жителя. А вскоре правоохранители задержали и второго соучастника, 20-летнего гражданина Нигерии.
 
 
Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
 
Правонарушителям грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  разбой, полиция, харьков
 
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