21.01.2021 14:55

Харьковчанин с нигерийцем промышляли грабежами в Харькове

Происшествие произошло 20 января около 20:00 у дома по переулку Почтовому.

Злоумышленники схватили 22-летнюю харьковчанку за шею и, угрожая газовым пистолетом, завладели ее деньгами, двумя мобильными телефонами и тремя банковскими карточками.

На поиски злоумышленников были ориентированы все наряды полиции.

Работники Государственной службы охраны Харьковской области оперативно задержали одного из нападавших, 20-летнего местного жителя. А вскоре правоохранители задержали и второго соучастника, 20-летнего гражданина Нигерии.

Сейчас злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Правонарушителям грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.